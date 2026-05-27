Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Zeugen nach Apothekeneinbruch

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Im Tatzeitraum von Samstag bis Dienstag (23.05. - 26.05.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Apotheke an der Fontainestraße ein. Die Täter hebelten zwei Türen auf der Gebäuderückseite auf und durchsuchten anschließend die Verkaufs- und Lagerräume nach möglichem Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Einbrecher eine größere Menge an medizinischen Cannabis-Produkten gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Können Sie weitere Angaben zu der Tat machen? Haben Sie im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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