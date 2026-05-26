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Polizei Gütersloh

POL-GT: E-Scooter-Fahrende kollidieren - Der eine verletzt, die andere flüchtig

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Die Polizei Gütersloh führt Ermittlungen und sucht Zeugen, die am frühen Montagabend (25.05., 18.05 Uhr) die Kollision zweier E-Scooter-Fahrender auf der Münsterstraße beobachtet haben. Den Erkenntnissen zufolge befuhren zwei 14-jährige Jungs mit ihren E-Scootern die Münsterstraße, als ihnen im Bereich des Rathauses eine bislang unbekannte E-Scooter-Fahrerin entgegenkam. Während ein 14-Jähriger noch rechtzeitig ausweichen konnte, prallte die Unbekannte gegen den anderen 14-Jährigen und verletzte diesen leicht. Ohne ein Gespräch setzte die Jugendliche ihre Fahrt auf der Münsterstraße stadtauswärts fort.

Der Beschreibung nach war das Mädchen etwa 16 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß, mit schlanker Statur und westeuropäischem Aussehen. Sie hatte dunkelbraune Haare, trug ein Hemd und kurze Hose mit grauen Adidas-Sneakern.

Hinweise und Angaben zu dem Unfall oder zu dem beschriebenen Mädchen auf dem E-Scooter nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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