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Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung auf der Franz-Grochtmann-Straße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der vergangenen Dienstagnacht (26.05., 01.50 Uhr) wurde ein 18-jähriger Gütersloher auf der Franz-Grochtmann-Straße zunächst von drei bislang unbekannten jungen Männern provoziert und kurz darauf geschlagen und getreten. Anschließend haben sie ihm eine smarte Sehbrille gestohlen und sind in unbekannte Richtung geflohen. Der Vorfall ereignete sich unweit der Edith-Stein-Schule.

Der Beschreibung nach waren die zwei Haupttäter etwa 1,85 Meter groß und hatten ein südländisches Aussehen. Einer war zwischen 19 - 23 Jahre alt, hatte schwarze lockige Haare und eine kräftige Statur. Er war bekleidet mit einer hellblauen Jeans, einer dunklen Jacke und einer weiß/pinken Basecap. Der zweite war zwischen 17 - 20 Jahre alt, hatte dunkle Haare mit einem Seitenscheitel und eine schlanke Statur. Er trug ebenfalls eine hellblaue Jeans und dazu ein schwarz/rotes Trikot.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Können Sie Angaben zu der Auseinandersetzung machen? Haben Sie Hinweise auf die beschriebenen jungen Männer? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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