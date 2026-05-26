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Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnhauseinbruch am helllichten Tag

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Unbekannte Täter hebelten am Samstag (23.05., 08.00 - 14.10 Uhr) ein Fenster eines Wohnhauses an der Werther Straße auf und durchsuchten mehrere Räume. Der Tatort liegt nahe dem Hohlweg. Den Feststellungen nach haben die Einbrecher Münzgeld sowie auch ein hochwertiges Fernglas gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Können Sie Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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