POL-GT: Wohnhauseinbruch am helllichten Tag
Gütersloh (ots)
Halle (Westf.) (MK) - Unbekannte Täter hebelten am Samstag (23.05., 08.00 - 14.10 Uhr) ein Fenster eines Wohnhauses an der Werther Straße auf und durchsuchten mehrere Räume. Der Tatort liegt nahe dem Hohlweg. Den Feststellungen nach haben die Einbrecher Münzgeld sowie auch ein hochwertiges Fernglas gestohlen.
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