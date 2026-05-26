Polizei Gütersloh

POL-GT: Bäckereieinbruch an der Gütersloher Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Eine Bäckerei an der Gütersloher Straße war in der Zeit von Sonntag auf Montag (24.05., 14.00 Uhr - 25.05., 08.00 Uhr) Ziel eines Einbruchs. Die unbekannten Täter gelangten in den Verkaufsraum und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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