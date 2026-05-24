Polizei Gütersloh

POL-GT: Balkonbrand in Wohn-/ Geschäftshaus

Gütersloh (ots)

Versmold (FN) Am 24.05.2026 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Brand auf dem Balkon eines Wohn-/ Geschäftshauses in der Mittelstrasse in Versmold. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei stand der Balkon im 1. Obergeschoß mitsamt Inventar in Vollbrand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Durch das Feuer entstand ein Schaden von insgesamt ca. 80.000 EUR. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für die Brandentstehung konnte noch nicht abschließend geklärt werden und ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

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