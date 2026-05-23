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Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 85-jährigen Dame aus Rietberg-Mastholte

Gütersloh (ots)

Rietberg (JK) - Seit den Nachmittagsstunden des 22.05.2026 wird eine 85-jährige Dame aus einem Seniorenheim im Rietberger Ortsteil Mastholte vermisst. Weitere Informationen sowie das Bild der vermissten 85-Jährigen sind auf dem landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: https://polizei.nrw/fahndung/204545. Die Polizei Gütersloh bittet um weitere Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu der Vermissten machen? Wer hat die Person gesehen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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