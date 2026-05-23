POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 85-jähriger Dame aus Rietberg-Mastholte kann eingestellt werden.

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (FN) Am 22.05.2026 kam es um 16:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Theenhauser Strasse/ Nordstrasse. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 39- jähriger Mann aus Werther die Nordstrasse mit seinem PKW Volvo mit Anhänger aus Richtung Werther kommend und wollte an der Einmündung zur Theenhauser Strasse nach links in Richtung Halle/W. abbiegen. Im Einmündungsbereich kam ...

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