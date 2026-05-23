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Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 85-jähriger Dame aus Rietberg-Mastholte kann eingestellt werden.

Gütersloh (ots)

Rietberg (RB) - Die am heutigen Morgen ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung nach der 85-jährigen vermissten Dame kann eingestellt werden. Die Dame konnte leider nur noch tot aufgefunden werden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung / Gewaltverbrechen gibt es nicht. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für ihre Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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  • 23.05.2026 – 09:59

    POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 85-jährigen Dame aus Rietberg-Mastholte

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