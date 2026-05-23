POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 85-jähriger Dame aus Rietberg-Mastholte kann eingestellt werden.
Gütersloh (ots)
Rietberg (RB) - Die am heutigen Morgen ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung nach der 85-jährigen vermissten Dame kann eingestellt werden. Die Dame konnte leider nur noch tot aufgefunden werden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung / Gewaltverbrechen gibt es nicht. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für ihre Mithilfe.
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