Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FN) Am 22.05.2026 kam es um 16:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Theenhauser Strasse/ Nordstrasse. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 39- jähriger Mann aus Werther die Nordstrasse mit seinem PKW Volvo mit Anhänger aus Richtung Werther kommend und wollte an der Einmündung zur Theenhauser Strasse nach links in Richtung Halle/W. abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Kraftradroller Piaggio, der die Theenhauser Strasse aus Richtung Halle kommend in Richtung Borgholzhausen befuhr. Beim Zusammenstoß wurde der aus Halle kommende 52- jährige Fahrer des Kraftrollers schwer verletzt und nach einer Erstbehandlung am Unfallort zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000.- Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Der nicht mehr fahrbereite Roller wurde durch einen Abschlepper abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und sind Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Gütersloh unter Telefon 05241/ 869-0 zu melden.

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