Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wiederholte Fahrt unter Drogeneinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.02.2026, gegen 00:35 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim den 19-jährigen Fahrer eines Pkw der Marke Mini im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei konnten drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Fahrer festgestellt werden, weshalb ein entsprechender Vortest durchgeführt wurde, welcher positiv auf die Stoffgruppe THC verlief. Dem 19-jährigen, auf welchen nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommt, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Betroffene 19-jährige Fahrer führte bereits im Jahr 2025 ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr unter dem Einfluss von Betäubungsmittel.

