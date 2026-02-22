PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wiederholte Fahrt unter Drogeneinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.02.2026, gegen 00:35 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim den 19-jährigen Fahrer eines Pkw der Marke Mini im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei konnten drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Fahrer festgestellt werden, weshalb ein entsprechender Vortest durchgeführt wurde, welcher positiv auf die Stoffgruppe THC verlief. Dem 19-jährigen, auf welchen nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommt, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Betroffene 19-jährige Fahrer führte bereits im Jahr 2025 ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr unter dem Einfluss von Betäubungsmittel.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Simon Frank

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 2702
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 10:05

    POL-PDNW: Erneute Fahrt unter Drogeneinfluss

    Weisenheim am Berg (ots) - Am 21.02.2026, gegen 22:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim auf der Kreisstraße 1 zwischen Kirchheim an der Weinstraße und Weisenheim am Berg den 21-jährigen Fahrer eines Opel Corsa im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei konnten drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Fahrer festgestellt werden, weshalb ein entsprechender Vortest ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 07:11

    POL-PDNW: Bockenheim an der Weinstraße - Führen eines Lkw ohne Berechtigung

    Bockenheim an der Weinstraße (ots) - Am Freitag, den 21.02.26, gegen 15:05 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Fahrer mit einem Lkw die Weinstraße in Bockenheim und wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Während der Kontrolle konnte durch die Beamten ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 07:06

    POL-PDNW: Grünstadt Mitfahrerparkplatz - Verkehrskontrollen

    Grünstadt (ots) - Am Freitag, den 20.02.26, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt stationär Verkehrskontrollen am Mitfahrerparkplatz an der Autobahnanschlussstelle Grünstadt durch. In der Zeit von 12:15 bis 13:45 Uhr konnten 19 Fahrzeuge kontrolliert werden. Dabei kam es zu neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen: In acht Fällen benutzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren