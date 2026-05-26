Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte rückten am späten Montagabend (25.05., 22.30 Uhr) zu einem Brand im Bereich eines Jugendzentrums an der Alleestraße aus. Ein Zeuge meldete zwei leicht brennende Plastikmöbel vor dem Gebäude. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Mann den Brand eigenständig löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Im Moment der Brandfeststellung berichteten weitere Zeugen, dass sich zeitgleich eine größere Gruppe Jugendlicher zu Fuß sowie auch auf Fahrrädern und E-Scootern vom Jugendzentrum in Richtung Maschweg/ Künsebecker Weg entfernten.

Nach den Feststellungen am Brandort leiteten die Brandexperten der Kriminalpolizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung ein. Der bis zur Löschung entstandene Sachschaden blieb gering.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Brand machen oder hatte weitere verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweis und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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