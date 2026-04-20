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POL-EN: Breckerfeld: Viele Präventionsgespräche und tolle Vorführungen bei Auftaktveranstaltung am 19.04.2026

POL-EN: Breckerfeld: Viele Präventionsgespräche und tolle Vorführungen bei Auftaktveranstaltung am 19.04.2026
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Breckerfeld (ots)

Viele Präventionsgespräche, tolle Vorführungen und gemischtes Wetter, dass erwartete zahlreiche Biker und Bikerinnen, die die Kradauftaktveranstaltung am 19.04.2025, zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr, auf dem Parkplatz an der Glörtalsperre (Haus Glörtal) in Breckerfeld besuchten. Auch das Haus Glörtal hatte u.a. mit Livemusik und zusätzlichen Ständen, zu einem umfangreichen Rahmenprogramm beigetragen. Wie auch in den letzten Jahren fand diese so wichtige Präventionsveranstaltung rund um das Thema Motorradsicherheit in enger Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern statt. Besonders im Fokus standen in diesem Jahr die Bereiche Sichtbarkeit und Geschwindigkeit. Die Johanniter Unfallhilfe, die Kreisverkehrswacht Ennepe-Ruhr, das THW, oder die Feuerwehr Ennepetal standen am Veranstaltungstag als Ansprechpartner zur Verfügung. Im Rahmen der Veranstaltung konnten u.a. Seh- und Reaktionstests durchgeführt werden. In diesem Jahr konnten die Besucherinnen und Besucher erstmalig bei den Kräften der Verkehrsunfallprävention eine Airbagweste testen. Dieses Angebot wurde gerne genutzt. Die Polizei des EN-Kreises dankt allen Kooperationspartnern. Nur durch eine gute und enge Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte diese wichtige Präventionsveranstaltung so erfolgreich sein.

An dem besagten Sonntag war die Polizei jedoch nicht nur präventiv unterwegs, da u.a. auch noch die "Roadpol Speed Woche" lief. Kräfte des Verkehrsdienstes führten mit direktionsübergreifender Unterstützung der Polizeiwachen Hattingen und Ennepetal in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet, u.a in Ennepetal (B483) und in Breckerfeld auf der Prioreier Straße durch. Dabei wurden sie zusätzlich durch Kräfte des Straßenverkehrsamtes unterstützt. Bei knapp 1500 kontrollierten Fahrzeugen wurden insgesamt 108 Verstöße geahndet. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung an diesem Tag wurde bei einem 44-jährigen Fahrzeugführer eines BMW aus Wuppertal festgestellt. Statt den erlaubten 70km/h war er mit 105 km/h (abzüglich Toleranz) gemessen worden.

Auf diesen kommt jetzt ein Bußgeldverfahren von mindestens 200 EUR zuzüglich Verfahrenskosten und 1 Punkt in Flensburg zu.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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