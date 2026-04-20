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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen_ Pkw beschädigt

Wetter (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es am 10. April, gegen 9:15 Uhr auf der Von-der-Recke-Straße in Höhe der Hausnummer 107 in Herdecke. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 51-jähriger aus Wetter mit seinem PKW der Marke Audi die Straße, als plötzlich die Beifahrerscheibe beschädigt wurde. Er konnte noch erkennen, wie auf dem Gehweg zwei Jugendliche auf einen E-Scooter standen, die augenscheinlich mit einer Zwille auf sein Fahrzeug geschossen hatten. Die männlichen Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden: Circa 13-16 Jahre alt, Circa 1,65-1,75 m groß. Beide trugen zum Tatzeitpunkt eine graue Jogginghose. Der Fahrer trug eine Cap. Nach der Tat entfernten sich beide auf dem Scooter in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Die Polizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Wenn Sie Hinweise geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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