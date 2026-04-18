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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person im Linienbus

Schwelm (ots)

Am 16.04.2026, um 14:20 Uhr, kam es an der Hattinger Straße Höhe Eisenwerkstraße in Schwelm zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses.

Ein 67-jähriger Breckerfelder versuchte mit seinem Citroen von der Hattinger Straße aus kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße fahrend nach links in die Eisenwerkstraße abzubiegen.

Aufgrund einer unklaren Verkehrssituation mit einem weiteren Pkw kam es beim Abbiegevorgang jedoch zu einem Fehlverhalten des Breckerfelders.

Hierdurch musste ein Linienbus, der in Richtung Bahnhofstraße fuhr, stark abbremsen.

Durch das plötzliche Bremsmanöver des Linienbusses stieß eine im Bus stehende 15-jährige Schwelmerin mit dem Kopf gegen eine Haltestange und wurde leicht verletzt.

Die verletzte Schwelmerin wurde mittels Rettungswagen einem nahegelegene Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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