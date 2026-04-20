Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Schockanruf_ Schwelmerin übergibt fünfstelligen Geldbetrag

Schwelm (ots)

Zu einem Schockanruf kam es am 17. April, gegen 18:30 Uhr bei einer 82-jährigen aus Schwelm. Die Schwelmerin erhielt gegen 18:30 Uhr einen Anruf einer weiblichen Person. Diese gab sich als Nichte aus und teilte ihr mit, dass sie einen schweren Unfall verursacht habe und nun dringend Geld benötigen würde. Kurz darauf übernahm ein falscher Polizist das Gespräch und erklärte die weitere Vorgehensweise. Er forderte zur Klärung des Sachverhalts einen hohen fünfstelligen Geldbetrag. Die 82-jährige wurde so in einen Schockzustand versetzt, dass sie die Geschichte glaubte und eine Geldabholung an ihrer Wohnanschrift vereinbarte. Gegen 20:30 Uhr erschien ein junger Täter an der Wohnanschrift und holte einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag ab.

Der Täter stellte sich als "Alik" vor und konnte wie folgt beschrieben werden:

Circa eins 65 groß, kurze blonde Haare, circa 20 Jahre alt, dunkle Kleidung.

Er entfernte sich nach der Abholung von der Wohnanschrift der Schwelmerin in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen und macht in diesem Zusammenhang nochmal ganz deutlich: Die Polizei oder die Justiz wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie diese niemals an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. Informieren sie die Polizei und erstatten dort Anzeige.

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