PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Schockanruf_ Schwelmerin übergibt fünfstelligen Geldbetrag

Schwelm (ots)

Zu einem Schockanruf kam es am 17. April, gegen 18:30 Uhr bei einer 82-jährigen aus Schwelm. Die Schwelmerin erhielt gegen 18:30 Uhr einen Anruf einer weiblichen Person. Diese gab sich als Nichte aus und teilte ihr mit, dass sie einen schweren Unfall verursacht habe und nun dringend Geld benötigen würde. Kurz darauf übernahm ein falscher Polizist das Gespräch und erklärte die weitere Vorgehensweise. Er forderte zur Klärung des Sachverhalts einen hohen fünfstelligen Geldbetrag. Die 82-jährige wurde so in einen Schockzustand versetzt, dass sie die Geschichte glaubte und eine Geldabholung an ihrer Wohnanschrift vereinbarte. Gegen 20:30 Uhr erschien ein junger Täter an der Wohnanschrift und holte einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag ab.

Der Täter stellte sich als "Alik" vor und konnte wie folgt beschrieben werden:

Circa eins 65 groß, kurze blonde Haare, circa 20 Jahre alt, dunkle Kleidung.

Er entfernte sich nach der Abholung von der Wohnanschrift der Schwelmerin in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen und macht in diesem Zusammenhang nochmal ganz deutlich: Die Polizei oder die Justiz wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie diese niemals an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. Informieren sie die Polizei und erstatten dort Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 08:52

    POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person im Linienbus

    Schwelm (ots) - Am 16.04.2026, um 14:20 Uhr, kam es an der Hattinger Straße Höhe Eisenwerkstraße in Schwelm zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses. Ein 67-jähriger Breckerfelder versuchte mit seinem Citroen von der Hattinger Straße aus kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße fahrend nach links in die Eisenwerkstraße abzubiegen. Aufgrund ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 07:25

    POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Gevelsberg (ots) - Am 16.04.2026, um 09:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Eichholzstraße/Bremmenstraße zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Zur Unfallzeit befuhr ein 37-jähriger Hagener mit seinem Skoda die Eichholzstraße in Fahrtrichtung Bremmenstraße. Aufgrund der dortigen, phasenwechselnden LZA musste dieser sein Fahrzeug abbremsen. Zur ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 11:59

    POL-EN: Wetter: Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad_ Kradfahrerin verletzt

    Wetter (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw wurde am 15. April, gegen 13:30 Uhr, eine 18-jährige aus Wetter verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war die Wetteranerin mit ihrem Motorrad der Marke Honda auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Bachstraße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 62-jähriger aus Wetter mit seinem PKW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren