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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Gevelsberg (ots)

Am 16.04.2026, um 09:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Eichholzstraße/Bremmenstraße zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person.

Zur Unfallzeit befuhr ein 37-jähriger Hagener mit seinem Skoda die Eichholzstraße in Fahrtrichtung Bremmenstraße. Aufgrund der dortigen, phasenwechselnden LZA musste dieser sein Fahrzeug abbremsen.

Zur gleichen Zeit befuhr hinter dem Hagener eine 64-jährige Gevelsbergerin mit ihrem VW ebenfalls die Eichholzstraße in gleicher Fahrtrichtung.

Diese konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den abgebremsten Pkw auf. Die Airbags des VW wurden durch den Zusammenstoß ausgelöst.

Die VW-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musst mittels Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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