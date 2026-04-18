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POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Gevelsberg (ots)
Am 16.04.2026, um 09:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Eichholzstraße/Bremmenstraße zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person.
Zur Unfallzeit befuhr ein 37-jähriger Hagener mit seinem Skoda die Eichholzstraße in Fahrtrichtung Bremmenstraße. Aufgrund der dortigen, phasenwechselnden LZA musste dieser sein Fahrzeug abbremsen.
Zur gleichen Zeit befuhr hinter dem Hagener eine 64-jährige Gevelsbergerin mit ihrem VW ebenfalls die Eichholzstraße in gleicher Fahrtrichtung.
Diese konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den abgebremsten Pkw auf. Die Airbags des VW wurden durch den Zusammenstoß ausgelöst.
Die VW-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musst mittels Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt werden.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden.
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