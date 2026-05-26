Polizei Gütersloh

POL-GT: Zehnjähriger Radfahrer von Sprinter erfasst und schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Am Sonntagvormittag (24.05., 11.50 Uhr) ereignete sich auf der Marienfelder Straße im Ortsteil Clarholz ein Verkehrsunfall, bei dem ein zehnjähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Zehnjährige befuhr den Geh- und Radweg der Marienfelder Straße stadtauswärts und beabsichtigte in Höhe eines Kindergartens die die Straße an einer Fußgängerampel zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 33-jähriger Mann aus Bulgarien mit einem Mercedes Sprinter die Marienfelder Straße ebenfalls stadtauswärts. Als der Zehnjährige an der Fußgängerampel die Straße queren wollte, kam es zur Kollision. Beide Beteiligten gaben bei einer ersten Befragung an, dass die jeweilige Ampel Grünlicht zeigte. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an.

Der Zehnjährige wurde anschließend durch den eingesetzten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Warendorfer Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell