Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Verdacht der schweren Brandstiftung in einem Wohnpark in Neunkirchen

Polizei nimmt 27-Jährigen vorläufig fest

Saarbrücken/Neunkirchen (ots)

Am gestrigen Tag (10.05.2026) löste um 17:41 Uhr die Brandmeldeanlage eines Wohnparks in der Ringstraße in Neunkirchen aus. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Mehrere Bewohner mussten evakuiert werden. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich ein Verdacht gegen einen 27-jährigen Bewohner. Dieser wurde wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung vorläufig festgenommen und wird am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnte die Brandörtlichkeit ausfindig gemacht werden. Umgehend wurden Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet. Durch die Maßnahmen vor Ort erlitten drei Pflegekräfte, vier Einsatzkräfte der Polizei sowie ein Feuerwehrmann Rauchgasintoxikationen. Bewohner und Besucher wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Das Gebäude ist derzeit teilweise nicht bewohnbar. Mehrere Bewohner wurden in umliegende Einrichtungen ausgelagert.

Die Ermittlungen durch das Fachdezernat für Branddelikte beim Landeskriminalamt bestätigten den Verdacht der Brandlegung durch Menschenhand. Der bereits vor Ort vorläufig festgenommene 27-jährige Bewohner der Einrichtung wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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