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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 10.04.2026 bis Sonntag, den 12.04.2026 versuchten unbekannte Täter sich vergeblich gewaltsam Zugang über den rückwärtigen Bereich zu einem Reihenhaus im Sanddornweg in Speyer zu verschaffen. Hierdurch verursachten sie einen Schaden in dreistelliger Höhe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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