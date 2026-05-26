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Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall beim Abbiegen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am späten Freitagnachmittag (22.05., 16.55 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Theenhausener Straße/ Nordstraße ein Verkehrsunfall zwischen 39-jährigen Autofahrer und einem 52-jährigen Motorradfahrer, der hierbei schwer verletzt wurde. Zuvor befuhr der 39-jährige Mann aus Werther mit einem Volvo die Nordstraße und beabsichtigte an der Einmündung nach links auf die Theenhausener Straße in Richtung Halle abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr der 52-Jährige Mann aus Halle mit seinem Motorrad die Theenhausener Straße Richtung Borgholzhausen. Beim Abbiegeversuch des Volvo-Fahrer kollidierten beide Beteiligten.

Zeugen leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der 52-Jährige wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Bielefelder Klinikum gebracht. Der 39-jährige Volvo-Fahrer blieb unverletzt. Der geschätzte Sachschaden lag bei rund 20 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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