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FW-EN: Feuerwehr Breckerfeld bei zwei Einsätzen am Sonntag gefordert

FW-EN: Feuerwehr Breckerfeld bei zwei Einsätzen am Sonntag gefordert
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Breckerfeld (ots)

Datum:		12.04.2026/
Uhrzeit:	13:05 Uhr/ 17:14 Uhr/
Dauer:		1 Stunde 51 Minuten/ 1 Stunde 6 Minuten/
Einsatzstelle:	Brenscheider Weg/  Königsheide/
Einheiten:	Löschgruppe Delle/ Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe 
Zurstraße/ Polizei/ RTW/ RTH/

Bericht (lb): Am Sonntag war die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld 
bei zwei Einsätzen gefordert.
Zunächst wurde, um 13:05 Uhr, Gasgeruch in einem Haus im Brenscheider
Weg gemeldet. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Messgerät zur
Erkundung vor, konnte jedoch zunächst keinerlei Feststellung machen. 
Der angerückte Energieversorger führte weitere Messungen, mit einem 
speziellen Messgerät durch. Dieses zeigte, dass CO und Gas 
freigesetzt wurden. Der Hausanschluss wurde daraufhin stillgelegt, 
allerdings konnten die Bewohner in ihrem Zuhause verbleiben und somit
die Einsatzstelle an die Bewohner übergeben werden. Dieser Einsatz 
endete mit der Ankunft in den Gerätehäusern gegen 14:56 Uhr.
Um 17:14 Uhr wurden die ehrenamtlichen Kräfte zu einem Brand in einem
Gebäude auf Königsheide alarmiert. Hier sollte ein Kamin in Brand 
stehen. Das betroffene Gebäude wurde geräumt und zwei Trupps unter 
Atemschutz gingen zur Erkundung in die betroffene Wohnung. Es wurde 
festgestellt, dass das Brandgut im Kamin sehr stark brannte. Dieses 
wurde mithilfe von Schuttmulden aus dem Gebäude gebracht und im 
Außenbereich abgelöscht, um weitere Gefahren abzuwenden. Nachdem das 
ganze Brandgut entfernt war, wurde der Kamin mit der Wärmebildkamera 
kontrolliert und die betroffene Wohnung mit Hilfe eines Lüfters 
gelüftet. Durch das schnelle Eingreifen der ehrenamtlichen Kräfte, 
konnte hier schlimmeres verhindert werden. Alle Bewohner konnten nach
den erfolgreich durchgeführten Maßnahmen in ihre Wohnungen zurück. 
Der einsatz endete , mit der Ankunft in den Gerätehäusern, gegen 
18:20 Uhr.

***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf 
unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die 
Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede 
weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer 
schriftlichen Genehmigung.***

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Lisa Burmeister
Telefon: 0151-63498982
E-Mail: lisa.burmeister@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

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