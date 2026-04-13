Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Feuerwehr Breckerfeld bei zwei Einsätzen am Sonntag gefordert

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Breckerfeld (ots)

Datum: 12.04.2026/ Uhrzeit: 13:05 Uhr/ 17:14 Uhr/ Dauer: 1 Stunde 51 Minuten/ 1 Stunde 6 Minuten/ Einsatzstelle: Brenscheider Weg/ Königsheide/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ RTW/ RTH/ Bericht (lb): Am Sonntag war die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld bei zwei Einsätzen gefordert. Zunächst wurde, um 13:05 Uhr, Gasgeruch in einem Haus im Brenscheider Weg gemeldet. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Messgerät zur Erkundung vor, konnte jedoch zunächst keinerlei Feststellung machen. Der angerückte Energieversorger führte weitere Messungen, mit einem speziellen Messgerät durch. Dieses zeigte, dass CO und Gas freigesetzt wurden. Der Hausanschluss wurde daraufhin stillgelegt, allerdings konnten die Bewohner in ihrem Zuhause verbleiben und somit die Einsatzstelle an die Bewohner übergeben werden. Dieser Einsatz endete mit der Ankunft in den Gerätehäusern gegen 14:56 Uhr. Um 17:14 Uhr wurden die ehrenamtlichen Kräfte zu einem Brand in einem Gebäude auf Königsheide alarmiert. Hier sollte ein Kamin in Brand stehen. Das betroffene Gebäude wurde geräumt und zwei Trupps unter Atemschutz gingen zur Erkundung in die betroffene Wohnung. Es wurde festgestellt, dass das Brandgut im Kamin sehr stark brannte. Dieses wurde mithilfe von Schuttmulden aus dem Gebäude gebracht und im Außenbereich abgelöscht, um weitere Gefahren abzuwenden. Nachdem das ganze Brandgut entfernt war, wurde der Kamin mit der Wärmebildkamera kontrolliert und die betroffene Wohnung mit Hilfe eines Lüfters gelüftet. Durch das schnelle Eingreifen der ehrenamtlichen Kräfte, konnte hier schlimmeres verhindert werden. Alle Bewohner konnten nach den erfolgreich durchgeführten Maßnahmen in ihre Wohnungen zurück. Der einsatz endete , mit der Ankunft in den Gerätehäusern, gegen 18:20 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

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