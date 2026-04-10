Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Gebäudebrand in der Wiesenstraße

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Breckerfeld (ots)

Datum: 09.04.2026/ Uhrzeit: 16:14 Uhr/ Dauer: ca. 5 Stunden/ Einsatzstelle: Wiesenstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Feuerwehren überörtlich: Ennepetal, Schwelm, Sprockhövel/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (rw/hb): Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem gemeldeten Garagenbrand in die Wiesenstraße alarmiert. Da bereits auf der Anfahrt eine massive Rauchsäule zu sehen war, wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle nachgefordert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits vom in Vollbrand stehenden Carport auf das Wohnhaus übergegriffen. Dort standen ein Teil des Obergeschosses und des Daches bereits in Brand. Alle Personen waren vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Gebäude raus und unverletzt. Durch den gezielten Löscheinsatz von außen und im Gebäude, sowie über die Drehleiter konnten schnell Löscherfolge erzielt und eine weitere Ausbreitung auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Im Einsatzverlauf wurde ein Gecko aus dem Haus gerettet und den Besitzern übergeben. Das Dach musste über die Drehleiter mühsam geöffnet werden um alle Glutnester zu erreichen. Zusätzlich war es erforderlich das brennende Carport abzutragen und die Fassade des Hauses zu öffnen, um auch dort liegende Glutnester ablöschen zu können. Das Gebäude ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Neben den drei Einheiten der Feuerwehr Breckerfeld unterstützten die Feuerwehren aus den Städten Ennepetal und Schwelm an der Einsatzstelle, sowie die Feuerwehr Sprockhövel, welche den Brandschutz in Breckerfeld für eventuelle Paralleleinsätze sicherstellte. An dieser Stelle ein großes Dankeschön für die Unterstützung. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben. Die Feuerwehr konnte diesen kräftezehrenden Einsatz mit Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft nach etwa fünf Stunden beenden. Später am Abend fand nochmal eine Nachkontrolle der Einsatzstelle statt, welche ohne weitere Feststellungen beendet werden konnte. Hinweis für Redaktionen: Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Quellenangabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" honorarfrei für die Berichterstattung verwendet werden. Eine darüberhinausgehende Nutzung bedarf der schriftlichen Zustimmung.

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