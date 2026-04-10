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Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Gebäudebrand in der Wiesenstraße

FW-EN: Gebäudebrand in der Wiesenstraße
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Breckerfeld (ots)

Datum:	09.04.2026/
Uhrzeit:	16:14 Uhr/
Dauer:	ca. 5 Stunden/
Einsatzstelle:	Wiesenstraße/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe 
Zurstraße/ Feuerwehren überörtlich: Ennepetal, Schwelm, Sprockhövel/ 
Rettungsdienst/ Polizei/

Bericht (rw/hb): Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr 
Breckerfeld zu einem gemeldeten Garagenbrand in die Wiesenstraße 
alarmiert.
Da bereits auf der Anfahrt eine massive Rauchsäule zu sehen war, 
wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Einsatzkräfte zur 
Einsatzstelle nachgefordert.
Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits vom 
in Vollbrand stehenden Carport auf das Wohnhaus übergegriffen. Dort 
standen ein Teil des Obergeschosses und des Daches bereits in Brand. 
Alle Personen waren vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Gebäude
raus und unverletzt.

Durch den gezielten Löscheinsatz von außen und im Gebäude, sowie über
die Drehleiter konnten schnell Löscherfolge erzielt und eine weitere 
Ausbreitung auf angrenzende Gebäude verhindert werden.
Im Einsatzverlauf wurde ein Gecko aus dem Haus gerettet und den 
Besitzern übergeben. Das Dach musste über die Drehleiter mühsam 
geöffnet werden um alle Glutnester zu erreichen. Zusätzlich war es 
erforderlich das brennende Carport abzutragen und die Fassade des 
Hauses zu öffnen, um auch dort liegende Glutnester ablöschen zu 
können.
Das Gebäude ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.

Neben den drei Einheiten der Feuerwehr Breckerfeld unterstützten die 
Feuerwehren aus den Städten Ennepetal und Schwelm an der 
Einsatzstelle, sowie die Feuerwehr Sprockhövel, welche den 
Brandschutz in Breckerfeld für eventuelle Paralleleinsätze 
sicherstellte. An dieser Stelle ein großes Dankeschön für die 
Unterstützung.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die 
Kriminalpolizei übergeben.

Die Feuerwehr konnte diesen kräftezehrenden Einsatz mit 
Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft nach etwa fünf Stunden 
beenden.
Später am Abend fand nochmal eine Nachkontrolle der Einsatzstelle 
statt, welche ohne weitere Feststellungen beendet werden konnte.

Hinweis für Redaktionen: Das beigefügte Bildmaterial darf unter der 
Quellenangabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" honorarfrei für die 
Berichterstattung verwendet werden. Eine darüberhinausgehende Nutzung
bedarf der schriftlichen Zustimmung.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

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