PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Baumarkt an der Hans-Böckler-Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Samstag bis Dienstag (23.05. - 26.05.) gewaltsam Zutritt in die Verkaufshalle eines Baumarktes an der Hans-Böckler-Straße verschafft. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gelangten die Einbrecher über das Gebäudedach in die Baumarkthalle. Dort haben die Täter mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise oder Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 15:20

    POL-GT: E-Scooter-Fahrende kollidieren - Der eine verletzt, die andere flüchtig

    Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Die Polizei Gütersloh führt Ermittlungen und sucht Zeugen, die am frühen Montagabend (25.05., 18.05 Uhr) die Kollision zweier E-Scooter-Fahrender auf der Münsterstraße beobachtet haben. Den Erkenntnissen zufolge befuhren zwei 14-jährige Jungs mit ihren E-Scootern die Münsterstraße, als ihnen im Bereich des Rathauses eine ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 14:45

    POL-GT: Zehnjähriger Radfahrer von Sprinter erfasst und schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - Am Sonntagvormittag (24.05., 11.50 Uhr) ereignete sich auf der Marienfelder Straße im Ortsteil Clarholz ein Verkehrsunfall, bei dem ein zehnjähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Zehnjährige befuhr den Geh- und Radweg der Marienfelder Straße stadtauswärts und beabsichtigte in Höhe eines Kindergartens die die ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 14:20

    POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall beim Abbiegen

    Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (MK) - Am späten Freitagnachmittag (22.05., 16.55 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Theenhausener Straße/ Nordstraße ein Verkehrsunfall zwischen 39-jährigen Autofahrer und einem 52-jährigen Motorradfahrer, der hierbei schwer verletzt wurde. Zuvor befuhr der 39-jährige Mann aus Werther mit einem Volvo die Nordstraße und beabsichtigte an der Einmündung nach links auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren