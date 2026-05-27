Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Baumarkt an der Hans-Böckler-Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Samstag bis Dienstag (23.05. - 26.05.) gewaltsam Zutritt in die Verkaufshalle eines Baumarktes an der Hans-Böckler-Straße verschafft. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gelangten die Einbrecher über das Gebäudedach in die Baumarkthalle. Dort haben die Täter mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise oder Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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