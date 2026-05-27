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Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelecfahrer stürzt und zieht sich schwere Verletzungen zu

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am frühen Mittwochmorgen (27.05., 05.30 Uhr) stürzte ein 56-jähriger Mann aus Halle mit seinem Pedelec auf der Straße Im Hagen. Auf dem Weg von Halle nach Brockhagen verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad. Mit einem Rettungswagen wurde er anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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