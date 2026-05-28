Polizei Gütersloh

POL-GT: 71-jährige Autofahrerin bei schwerem Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Zwischen Rietberg-Neuenkirchen und Verl ereignete sich am Donnerstagmittag (28.05., 12.05 Uhr) ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 71-jährige Autofahrerin tödlich verunglückte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr die Frau aus Verl mit einem Kia den Schillingsweg aus Verl kommend und beabsichtigte die Kreuzung Eiserstraße/ Schillingsweg in Richtung Neuenkirchen zu passieren. Zur gleichen Zeit befand sich ein 59-jähriger Verler mit einem Renault Transporter auf der Eiserstraße und fuhr aus Neuenkirchen in Richtung Verl. Bei dem Versuch der Kia-Fahrerin die Kreuzung zu queren, kam es zur Kollision mit dem Renault-Fahrer.

Zeugen verständigten umgehend Polizei-, Rettungs- und auch Feuerwehrkräfte. Dennoch erlag die 71-Jährige ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der 59-jährige Fahrer des Renault Transporters sowie auch sein 59-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren ambulanten Behandlung und Versorgung in Gütersloher Krankenhäuser.

Ein Verkehrsunfallteam des Polizeipräsidiums Bielefeld übernahm im weiteren Verlauf an der Unfallstelle die Spuren- und Beweissicherung für die weitere Unfallanalyse.

Der Kreuzungsbereich wurde zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt. Der geschätzte Gesamtsachschaden konnte derzeitig noch nicht beziffert werden.

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