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Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmentransporter in Herzbrock und Clarholz aufgebrochen

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Bislang unbekannte Täter haben von Mittwoch auf Donnerstag (27.05. - 28.05.) an bislang drei bekannt gewordenen Tatorten in Herzebrock und Clarholz Firmentransporter aufgebrochen. Die Fahrzeuge waren an den Straßen Am Hanewinkel, Prickarztweg sowie an der Möhlerstraße abgestellt. Bei den jeweiligen Taten haben die Diebe mehrere Werkzeuge gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen an den Tatorten oder in deren Umgebung machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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