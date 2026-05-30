Polizei Gütersloh

POL-GT: Unwetterlage durch Gewitter - Die Nacht in der Bilanz

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (AN)- Am Freitagabend (29.05.) musste die Polizei Gütersloh in der Zeit von 19:11 Uhr bis 22:41 Uhr zu 61 witterungsbedingten Einsätzen ausrücken. In den meisten Fällen sorgten umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste für Gefahrenstellen auf Straßen oder Radwegen. Gegen 19:11 Uhr musste die Bahnstrecke des Haller Willem in Borgholzhausen gesperrt werden. Ein Trampolin war auf die Gleise geweht worden und musste von der Feuerwehr entfernt werden. Die Strecke konnte gegen 20:33 Uhr wieder freigegeben werden. Um 19:26 Uhr traf ein herabfallender Ast in Rietberg auf der Wiedenbrücker Straße die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Autos. Es entstand leichter Sachschaden am Pkw, der Fahrer blieb unverletzt.

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