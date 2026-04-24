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Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Verhaftung nach Einreise im Ostuferhafen

Kiel (ots)

Ein LKW-Fahrer reiste gestern Abend über den Ostuferhafen nach Deutschland ein. Bundespolizisten stellten fest, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann kam in Haft.

Am Abend des 23.04.2026 überwachte eine Streife der Bundespolizeiinsektion Kiel den Einreisefährverkehr im Kieler Ostuferhafen. Gegen 18:45 kontrollierten sie einen 53-jährigen estnischen Staatsangehörigen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann von einer bayrischen Staatsanwaltschaft zur Strafvollstreckung gesucht wurde. Der Mann war wegen Straßenverkehrsgefährdung zu -106- Tagen verurteilt worden. Die Haft hätte er vor Ort durch Zahlung einer Geldstrafe i. H. v. 5300,- EUR abwenden können. Der er nicht in der Lage war, den Betrag beizubringen, musste er seinen LKW vorerst im Ostuferhafen abstellen und wurde gegen 21:00 Uhr der Justizvollzugsanstalt zum Haftantritt übergeben.

André Fischer - Pressestelle Bundespolizeiinspektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel
Pressestelle
André Fischer
Telefon: 0431/ 980 71 - 119
E-Mail: presse.kiel@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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