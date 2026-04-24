Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Verhaftung nach Einreise im Ostuferhafen

Kiel (ots)

Ein LKW-Fahrer reiste gestern Abend über den Ostuferhafen nach Deutschland ein. Bundespolizisten stellten fest, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann kam in Haft.

Am Abend des 23.04.2026 überwachte eine Streife der Bundespolizeiinsektion Kiel den Einreisefährverkehr im Kieler Ostuferhafen. Gegen 18:45 kontrollierten sie einen 53-jährigen estnischen Staatsangehörigen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann von einer bayrischen Staatsanwaltschaft zur Strafvollstreckung gesucht wurde. Der Mann war wegen Straßenverkehrsgefährdung zu -106- Tagen verurteilt worden. Die Haft hätte er vor Ort durch Zahlung einer Geldstrafe i. H. v. 5300,- EUR abwenden können. Der er nicht in der Lage war, den Betrag beizubringen, musste er seinen LKW vorerst im Ostuferhafen abstellen und wurde gegen 21:00 Uhr der Justizvollzugsanstalt zum Haftantritt übergeben.

André Fischer - Pressestelle Bundespolizeiinspektion Kiel

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