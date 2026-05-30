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POL-GT: Fahrradprüfung an der Georg-Müller-Schule Steinhagen

POL-GT: Fahrradprüfung an der Georg-Müller-Schule Steinhagen
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Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Dienstag (02.06., 08.45 Uhr - 11.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Georg-Müller-Schule die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule an der Straße Unterer Steinweg im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein. Durch die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsunfallprävention wurden die Prüflinge intensiv vorbereitet, so dass sie die Vorfahrtsregeln kennen. Wenn Sie ihnen am Dienstag begegnen sollten, unterstützen Sie die Kinder bestmöglich, indem Sie Ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren. Die Schülerinnen und Schüler tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sicherere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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