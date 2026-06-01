Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Harsewinkel - Meisenweg

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Sonntag (31.05., 02.00 Uhr - 05.10 Uhr) Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Meisenweg.

Die Täter hebelten eine Tür auf uns durchsuchten anschließend das Erdgeschoss.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen rund um den Meisenweg machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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