Polizei Gütersloh

POL-GT: Auf der Breede - Einbruch

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Samstag (30.05., 10.00 Uhr - 10.40 Uhr) wurde in eine Wohnung an der Straße Auf der Breede eingebrochen. Die Täter gingen ein Fenster an, um in die Wohnräume zu gelangen. Ersten Angaben nach wurde Schmuck gestohlen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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