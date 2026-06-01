Polizei Gütersloh

POL-GT: Einfamilienhausbrand am Haxthäuserweg

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Sonntagmorgen (31.05., 04.00 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand eines ländlich gelegenen Einfamilienhauses am Haxthäuserweg informiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Haus in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Haus stürzt ein. Personen wurden nicht verletzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu der Brandursache sind durch die Kriminalpolizei eingeleitet worden.

Angaben zu der Brandursache können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, verdächtige Beobachtungen rund um den Brandort über die Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 zu melden.

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