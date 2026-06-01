Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Liesborner Straße in Langenberg

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Bislang unbekannte Täter sind Freitagabend (29.05.) in eine ehemalige Gaststätte an der Liesborner Straße eingebrochen. Zeugen informierten um 23.45 Uhr die Polizei über verdächtige Beobachtungen rund um das Gebäude. Personen konnten in der Umgebung nicht mehr festgestellt werden. Ersten Angaben nach wurde Werkzeug gestohlen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um den Tatort machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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