Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Ermittlungen führen zu Durchsuchung: Großteil gestohlener Schul-Tablets sichergestellt

Holzminden/Bevern (ots)

Im Nachgang des veröffentlichten Zeugenaufrufs (Bezug: www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6230175 vom 06.03.2026) sind mehrere sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.

Auf Grundlage dieser Hinweise konnte ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung im Landkreis Holzminden erwirkt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte einen Großteil der zuvor entwendeten Tablets sicher. Die Geräte werden derzeit technisch überprüft sowie kriminaltechnisch untersucht.

Die Ermittlungen zu dem Einbruch in die Oberschule Bevern dauern zudem weiterhin an. Gegenstand der laufenden Ermittlungen sind unter anderem die genauen Tatumstände sowie eine mögliche Tatbeteiligung des Wohnungsinhabers.

Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt werden. Die Polizei Holzminden bedankt sich bei den Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern für die Unterstützung. Auch weiterhin wird gebeten, verdächtige Beobachtungen oder sachdienliche Hinweise der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 oder per Mail an poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de mitzuteilen.

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