Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Ermittlungen nach Wohnungsbrand - eine Person mit Drehleiter gerettet

Holzminden (ots)

Am Mittwoch (18.03.2026) brannte es gegen 22:00 Uhr in einer Wohnung in Holzminden. Eine Person wurde dabei verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet aus bis bislang ungeklärter Ursache ein Sessel in einer Wohnung in der Bahnhofstraße in Brand. Der Bewohner bemerkte die starke Rauchentwicklung und suchte zunächst Hilfe in der Nachbarschaft. Löschversuche durch die Nachbarn verliefen allerdings erfolglos. Dem Bewohner blieb nur die Möglichkeit, sich über ein Fenster zu retten zu lassen. Hierzu wurde er von der alarmierten Feuerwehr mittels Drehleiter aus der Wohnung befreit. Der 36-Jährige wurde aufgrund einer Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Nachbarn konnten in ihre umliegenden Wohnungen zurückkehren, die betroffene Wohnung ist derzeit jedoch unbewohnbar.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 75.000 geschätzt. Die Polizei Holzminden hat Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.

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