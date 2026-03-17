Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

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Bodenwerder (ots)

Am Montag (16.03.2026) kam es gegen 16.53 Uhr im Bereich der Kreuzung Poller Straße (B 83/Münchhausenplatz/Grüne Schleite) in Bodenwerder zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw Audi stark beschädigt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Audi die Linksabbiegespur als sich ein in der Geradeausspur befindliche/r Fahrzeugführer/in ebenfalls dazu entschloss links abzubiegen. Dazu wechselte dieser den Fahrstreifen, wobei es zu einem seitlichen Zusammenprall kam. Der schwarze Audi A 6 Avant wurde dabei an der rechten Seite stark beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 8.000,00 EUR geschätzt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen, möglicherweise anthrazitfarbigen SUV, möglicherweise ein Opel Mokka, handeln. Dieser hat nach jetzigem Ermittlungsstand das Kennzeichenfragment "HOL - MK ???". Das flüchtige Fahrzeug müsste an der linken Seite beschädigt sein.

Personen die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bzw. auf die/den flüchtige/n Fahrzeugführer/in geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/40831-0 in Verbindung zu setzen.

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