Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch in Bürokomplex - Bargeld entwendet

Bevern (ots)

Am Montag (16.03.2026) brach eine unbekannte Person zwischen 03:20 und 03:40 Uhr in einen Bürokomplex im Birkenweg in Bevern ein. Dort entwendete diese Bargeld und flüchtete vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten der oder die unbekannten Täter über ein Fenster in die Räumlichkeiten. Dieses wurde dabei gewaltsam geöffnet. Im Verkaufsbereich entnahm der Unbekannte Bargeld aus einer Kasse, die dazu beschädigt wurde. Die Person verließ das Gebäude anschließend in unbekannte Richtung.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.000,00 EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der bzw. den gesuchten Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

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