Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei: Durchsuchungen und Vollstreckung eines Haftbefehls nach landesweiten Diebstählen aus landwirtschaftlichen Betrieben

Hameln/ Barsinghausen (ots)

Am Mittwochmorgen (18.03.2026) haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden und weitere Unterstützungskräfte im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens ein Wohnhaus in Barsinghausen durchsucht. Hintergrund der Maßnahmen waren zuvor geführte Ermittlungen zu banden- und gewerbsmäßig begangenen Diebstählen zum Nachteil verschiedener landwirtschaftlicher Betriebe in Niedersachsen.

Den Ermittlungen zufolge hatten es die Täter auf hochwertige Elektronik, insbesondere auf Bestandteile der GPS-Systeme, aus Landmaschinen der Marke John Deere abgesehen. Die Polizei stellte in diesem Zusammenhang eine deutliche Zunahme entsprechender Diebstähle, auch im Bereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, fest. Der Schaden wird derzeit auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich um eine überregional agierende Tätergruppierung handelt, welcher auch der Beschuldigte aus Barsinghausen angehört.

Im Zuge der koordinierten Einsatzmaßnahmen vollstreckten die Beamten bei diesem einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss und einen Haftbefehl. Der 34-Jährige konnte durch die Einsatzkräfte angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Der Haftbefehl wurde durch das Amtsgericht Hildesheim am heutigen Tage verkündet. Der Mann aus Barsinghausen befindet sich nun in Untersuchungshaft. Bei der Durchsuchung konnten relevante Beweismittel, so auch vermeintliche Teile des Diebesgutes, aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

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