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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch auf Firmengelände - unbekannte Täter und drei Tatorte

Hessisch Oldendorf (ots)

Nach einem Einbruch auf ein Firmengelände für Altmetallhandel am Freitag (13.03.2026) in Hessisch Oldendorf sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte Täter verübten für den Diebstahl von Altmetall nach bisherigen Erkenntnissen in der betroffenen Nacht weitere Straftaten.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter am Freitag (13.03.2026) zwischen 02:20 Uhr und 02:50 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gelände im Lokenweg. In einer Lagerhalle suchten sie nach Altmetallen und legten diese zum Abtransport bereit.

In derselben Nacht wurde zwischen 22:00 Uhr und 04:05 Uhr im Steinbrinksweg durch unbekannte Täter versucht, ein Anhänger zu entwenden. Dazu beschädigten diese einen Zaun. Aus bislang unbekannten Gründen verblieb der Anhänger auf dem Grundstück. Die Täter entwendeten jedoch ein Kennzeichenpaar von einem dortigen Fahrzeug. Im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 02:50 Uhr der besagten Nacht stahlen Unbekannte auch einen gesichert abgestellten Pferdeanhänger aus der Weserstraße in Hessisch Oldendorf. Dieser wurde später am Grundstück der vom Einbruch betroffenen Lagerhalle aufgefunden. Möglicherweise sollte der Anhänger für den Abtransport des Altmetalls genutzt werden.

Die Unbekannten flüchteten vom Tatort des Lokenweges und ließen das Altmetall zurück. Ob die Täter von der Tat absahen oder gestört wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Hessisch Oldendorf geht derzeit von einem Zusammenhang der genannten Vorfälle aus. Sie ermittelt wegen teils versuchten besonders schweren Fällen der Diebstähle.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05152/ 69872-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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