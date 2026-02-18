Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 41-Jähriger

Bad Dürkheim (ots)

Seit Mittwoch, 18.02.2026, wird eine in Bad Dürkheim wohnende 41-Jährige vermisst. Sie verließ am Mittwoch gegen 13:00 Uhr ihre Wohnanschrift. Zuletzt wurde die Vermisste in der Sonnenwendstraße gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 41-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise

- blond gefärbte Haare - ca. 160cm groß - trägt rosa Schuhe, eine Sportleggings und ein beiges Kleid

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06322-9630 an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

