Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 41-Jähriger
Bad Dürkheim (ots)
Seit Mittwoch, 18.02.2026, wird eine in Bad Dürkheim wohnende 41-Jährige vermisst. Sie verließ am Mittwoch gegen 13:00 Uhr ihre Wohnanschrift. Zuletzt wurde die Vermisste in der Sonnenwendstraße gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 41-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.
Personenbeschreibung / Besondere Hinweise
- blond gefärbte Haare - ca. 160cm groß - trägt rosa Schuhe, eine Sportleggings und ein beiges Kleid
Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06322-9630 an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell