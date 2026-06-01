Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwer verletzter Autofahrer - Unfall in Verl

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Sonntagabend (31.05., 20.45 Uhr) kam es auf der Isselhorster Straße in Höhe des Otterpohlwegs zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 24-jähriger Renault-Fahrer die Isselhorster Straße aus Richtung Verl kommend. Nachdem er die dortige Autobahnbrücke passierte, kam er in Höhe des Otterpohlwegs aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.

Der Verler erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein in der Nähe liegendes Krankenhaus gefahren.

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