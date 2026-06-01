Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für Unfallflucht an der Fürst-Bentheim Straße gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Im Bereich der Kreuzung Fürst-Bentheim Straße/ Nonenstraße ereignete sich Samstagnachmittag (30.05., 15.00 Uhr) ein Verkehrsunfall.

Eine 34-jährige Opel-Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen.

Ersten Ermittlungen nach befuhr die 34-Jährige die Nonenstraße in Richtung Bosfelder Weg. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer von der Fürst-Bentheim Straße kommend in die Kreuzung ein. Die Ampelanlage war zu dem Zeitpunkt nicht in Betrieb.

Eigenen Angaben nach wich die 34-Jährige mit ihrem Auto aus, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu vermeiden. Sie kam vor einem Ampelmast zum Stehen. Der Wagen und der Mast wurden dabei beschädigt.

Nachdem der Autofahrer kurz aus seinem Auto ausstieg, fuhr er mit seinem Beifahrer weiter. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben: 18-25 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild.

Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Fahrer des dunklen Mercedes machen? Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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