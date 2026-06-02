Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung - angebliche Bankmitarbeiter ergaunern EC-Karte

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Ende März (25.03.) erhielt eine Seniorin einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Im Verlauf des Gesprächs wurde die arglose Dame dazu gebracht, ihre EC-Karte an einen Abholer auszuhändigen. Dieser gab sich ebenfalls als Bankmitarbeiter aus.

Mit der Karte wurde anschließend Geld abgehoben. Ein Foto des Mannes ist über das Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden. https://polizei.nrw/fahndung/204941 Dieser ist ca. 30-40 Jahre alt und 175-180cm groß. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, einen schwarzen Pullover, eine graue Jeanshose und weiße Turnschuhe.

Hinweise zu der Person auf den Bildern nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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