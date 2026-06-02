PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung - angebliche Bankmitarbeiter ergaunern EC-Karte

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Ende März (25.03.) erhielt eine Seniorin einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Im Verlauf des Gesprächs wurde die arglose Dame dazu gebracht, ihre EC-Karte an einen Abholer auszuhändigen. Dieser gab sich ebenfalls als Bankmitarbeiter aus.

Mit der Karte wurde anschließend Geld abgehoben. Ein Foto des Mannes ist über das Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden. https://polizei.nrw/fahndung/204941 Dieser ist ca. 30-40 Jahre alt und 175-180cm groß. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, einen schwarzen Pullover, eine graue Jeanshose und weiße Turnschuhe.

Hinweise zu der Person auf den Bildern nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 09:33

    POL-GT: Kooperative Kontrollen in Gütersloh - Hygienemängel festgestellt

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Wiederholt wurden Gütersloher Gaststätten und Bars im Zuge von kooperativen Kontrollen aufgesucht. Beteiligt waren Kräfte des Hauptzollamts, des Ordnungsamts der Stadt Gütersloh, der Lebensmittelüberwachung des Kreises Gütersloh sowie der Polizei Gütersloh. Die Kontrollen fanden am vergangenen Freitag, 29.05 ab 19.30 Uhr ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 15:52

    POL-GT: Zeugen für Unfallflucht an der Fürst-Bentheim Straße gesucht

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Im Bereich der Kreuzung Fürst-Bentheim Straße/ Nonenstraße ereignete sich Samstagnachmittag (30.05., 15.00 Uhr) ein Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Opel-Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Ersten Ermittlungen nach befuhr die 34-Jährige die Nonenstraße in Richtung Bosfelder Weg. Zeitgleich fuhr ein bislang ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 15:07

    POL-GT: Schwer verletzter Autofahrer - Unfall in Verl

    Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Sonntagabend (31.05., 20.45 Uhr) kam es auf der Isselhorster Straße in Höhe des Otterpohlwegs zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 24-jähriger Renault-Fahrer die Isselhorster Straße aus Richtung Verl kommend. Nachdem er die dortige Autobahnbrücke passierte, kam er in Höhe des Otterpohlwegs aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Straße ab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren