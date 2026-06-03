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Polizei Gütersloh

POL-GT: Auto überschlagen - zwei Verletzte bei Unfall in Borgholzhausen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen - Dienstagnachmittag (02.06., 14.13 Uhr) befuhr ein 90-jähriger Mann mit einem Opel Mokka die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Werther (Westf.). Begleitet wurde er von einer 86-jährigen Frau.

Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann in Höhe der Straße In der Lake nach rechts von der Straße ab, geriet auf den Grünstreifen und überschlug sich mit dem Auto. Der Wagen kam auf der Seite zum Liegen. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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