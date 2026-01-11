Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht auf dem Fahrrad unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 11.01.2026 gegen 17:30 Uhr ein 40-jähriger Neustadter, als er in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Von dem Mann ging starker Atemalkoholgeruch aus. Ein entsprechender Vortest erbrachte einen Promillewert von 1,65 Promille. Ferner konnte eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel nicht ausgeschlossen werden. Daher wurde das Fahrrad sichergestellt und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert. Ein Bekannter des Mannes beabsichtigte das Fahrrad zu übernehmen, jedoch konnte bei diesem festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Dies räumte der potenzielle Abholer auch ein, weshalb diesem das Rad nicht übergeben werden konnte.

