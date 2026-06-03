Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher durch Zeugen verschreckt

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Ein Einbrecher wurde in der Nacht zu Mittwoch (03.06., 01.20 Uhr) kurz nachdem er in eine Senioreneinrichtung an der Straße Am Pulverbach einstieg, durch einen Zeugen verschreckt. Der bislang unbekannte Mann hebelte den Ermittlungen nach zuvor ein Fenster auf. Durch dieses flüchtete er unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer hat rund um den Tatort in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Bezüge zu einem ähnlichen Einbruch in der Nacht zu Sonntag (31.05.) sind Gegenstand der Ermittlungen. https://guetersloh.polizei.nrw/presse/einbrecher-gelangt-in-seniorenheim-zeugen-gesucht

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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