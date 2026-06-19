POL-KLE: Kalkar - Sperrung der B 57 (Xantener Straße) wieder aufgehoben

Kleve (ots) - Am Freitag (19. Juni 2026) kam es gegen 02:40 Uhr zu einem Einbruch in eine Spielhalle an der Straße Kleiner Markt in Kleve. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Zugangstüren zum Objekt und gelangten so in die Innenräume. Dort öffneten sie, ebenfalls gewaltsam, die Geldkassetten mehrerer Spielautomaten. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe ...

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