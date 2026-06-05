Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an einem PKW, Scheibe eingeworfen

Gerolstein (ots)

Am Freitag, den 05.06.2026, kam es in der Zeit zwischen 10:10 Uhr und 10:45 Uhr auf dem Wanderparkplatz Papenkaul nahe der Kasselburg in der Gemarkung Pelm zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug.

Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Stein die Beifahrerseite eines schwarzen Hyundai ein und verursachten dadurch erheblichen Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wanderparkplatzes beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiwache Gerolstein, Tel. 06591-95260, zu melden.

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