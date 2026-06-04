Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Betrug durch das sogenannte Phänomen des "Autobahngolds"

Greimerath (ots)

Am 03.06.2026 gegen 18:26 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Kreisstraße 22 im Bereich von Greimerath.

Hier wurde er durch einen Fahrzeugführer zum Anhalten bewegt, welcher seinen Personenkraftwagen, einen Audi A4 Kombi quer auf der Fahrbahn angehalten hatte und ihm nun Goldschmuck zum Ankauf anbot.

Der 22-Jährige erkannte die bekannte Betrugsmasche des "Autobahngolds" und ging nicht auf die Forderung ein. Der Tatverdächtige entfernte sich mit seinem Fahrzeug in Richtung Wittlich.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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