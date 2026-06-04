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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr

Wittlich (ots)

Am 03.06.2026 gegen 17:35 Uhr befuhr eine 51-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Sternbergstraße in Wittlich.

Hier begegnete ihr, entgegen der Einbahnstraßenreglung fahrend, eine Fahrzeugführerin eines schwarzen Kleinwagens.

Im Vorbeifahren erkannt die Geschädigte, dass die Fahrzeugführerin sie zudem mittels Zeigens einer unflätigen Geste beleidigte.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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